Covid-19 à Nice : quelles sont les nouvelles mesures sanitaires ?

publié le 18/09/2020 à 12:19

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé ce vendredi 18 septembre une nouvelle série de mesures pour combattre la progression du Covid-19. Il tenait, aujourd'hui, une conférence de presse avec le Préfet des Alpes maritimes.

Si de nouvelles dispositions sont prises à Nice, c'est parce que le nombre de nouveaux cas y est trois fois supérieur à la "cote d'alerte" de 50 cas pour 100 000 habitants. Le ministre de la Santé, avait demandé, ce jeudi, aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de lui présenter "d’ici samedi" de nouvelles mesures "pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire" dans ces deux régions.

Tout d'abord Christian Estrosi a annoncé la fermeture des bars et restaurants fermeront à Nice entre 0h30 et 6h du matin. Dans les bars également, "la diffusion de musique dans les bars susceptible de provoquer des regroupements sera interdite à Nice", a précisé le préfet.

La vente d'alcool sera également interdite après 20h, sa consommation sur la voie publique aussi. A l'instar des bars, la diffusion de musique sur la voie publique, propice à créer des rassemblements, est interdite.

Les grands événements publics seront limités à 1 000 personnes. Ainsi, les Journées européennes du patrimoine qui devaient avoir lieu ces 19 et 20 septembre est annulée. La Fête des voisins a, quand à elle, été annulée dans tout le département.

Les Ehpad, au centre des nouvelles mesures

Le maire de Nice a ensuite détaillé une série de mesures concernant, avant tout, les seniors. Les visites dans les Ehpad municipaux sont toujours suspendues, et les résidents seront testés au coronavirus tous les quinze jours. Pour éviter "toute rupture de lien familial" le maire propose de rendre plus accessibles les échanges par visioconférence et cherche également à instaurer des visites en plein air ou dans des salles spécifiques, désinfectées et dans lesquelles des barrières vitrées auraient été préalablement installées.

Pour les Ehpad privés qui accepteraient encore des visiteurs, Estrosi veut pousser à l'utilisation plus massive des tests antigéniques. Il estime également que les étudiants devraient pouvoir avoir massivement accès à ces mêmes tests.



Des masques en tissu ont été à nouveau distribués gratuitement dès lundi et les personnes âgés ont accès à des services de livraison de repas à domiciles. Les plus de 65 ans auront aussi des rénaux qui leurs seront dédiés dans les services publics à Nice.

Pour ce qui est des manifestations culturelles, les représentations de cette rentrée ont été supprimées à l'Opéra, le nombres de participants pouvant se rendre à des activités sportives ou culturelles en groupe a été revu à la baisse, et en ce qui concerne les mariages le nombre de participants autorisés à l'hôtel de ville a été également limité.