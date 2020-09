Journées du patrimoine 2020 : réservations, annulations... Comment se repérer ?

publié le 16/09/2020 à 13:16

Les 19 et 20 septembre 2020 seront l'occasion pour les Français et les Européens de découvrir leur patrimoine. Mais, pandémie de coronavirus oblige, cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine ne ressemblera pas aux précédentes. Au mieux, les mesures barrière vont considérablement réduire les possibilités de visite en réduisant le nombre de places disponibles mais en offrant - voyons le verre à moitié plein - une plus grande tranquillité lors de nos déambulations. Au pire, des lieux et territoires entiers vont être privés de ce coup de projecteurs.

Ainsi, plusieurs collectivités territoriales ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'ouvriraient pas les portes de ces lieux habituellement fermés au public : Bordeaux Métropole, Nice, Lille, Valenciennes et d'autres régions du Nord ou des Bouches-du-Rhône. Des territoires qui ont connu une certaine résurgence des contaminations ces dernières semaines et qui ne veulent pas risquer un nouvel emballement.

En tout, 10.500 lieux ouvriront leurs portes contre 15.000 habituellement ont comptabilisé nos confrères du Figaro.

Indispensables recherches et réservations

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a accueilli avec tristesse mais sans résignation ces annulations locales. Sur RTL, elle signalait qu'elle comptait bien profiter de ces journées pour faire découvrir son ministère, rue de Valois à Paris.

"Nous ne pourrons pas faire les Journées du patrimoine, comme nous les avons connues jadis", a expliqué la ministre au Grand Jury. En ce qui concerne, par exemple, le Palais Royal, où se situe le ministère de la Culture, il faudra réserver sa visite sur internet. Des groupes de dix personnes tous les quarts d'heure" seront autorisés au sein du ministère. "J'incite évidemment à faire cette réservation sur internet", a précisé Roselyne Bachelot.

N'espérez pas accéder aux lieux les plus demandés sans avoir effectué une réservation préalable sur Internet. Les lieux de pouvoir parisiens, toujours très convoités par les visiteurs - vont opter pour ces créneaux d'un quart d'heure avec des petits groupes de 10-15 personnes maximum.

Les curieux pourront donc, moyennant patience et une réservation préalable, visiter Matignon, le palais Bourbon, le Sénat, l'Hôtel de ville de Paris ou encore le palais de l'Elysée (qui affiche déjà complet malheureusement). Le site des Journées du Patrimoine offre aux internautes une carte interactive pour trouver tous les lieux ouverts cette année près de chez vous.