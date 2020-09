et AFP

publié le 17/09/2020 à 18:21

La circulation du coronavirus est active, croissante, si bien que 53 départements sont classés en rouge a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, lors d'un point presse ce jeudi 17 septembre. Des mesures sanitaires seront donc prises localement ces prochains jours afin d'ajuster la réponse face à l'épidémie.

D'ici samedi, des annonces devraient être faites pour les villes de Lyon et Nice, où le coronavirus circule à un niveau inquiétant, a annoncé Olivier Véran. Mais ce sont deux autres régions qui inquiètent les autorités sanitaires.

"Si la situation sanitaire ne s'améliore pas" à Marseille et en Guadeloupe, où des mesures ont déjà été adoptées, "il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes", a prévenu Olivier Véran, citant "la possible fermeture des bars" ou "l'interdiction des rassemblements publics".