publié le 28/03/2020 à 15:22

La crise sanitaire "ne va pas s'améliorer rapidement", du fait d'une vague épidémique "extrêmement élevée", qui "soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier, à une tension redoutable", a constaté le Premier ministre Édouard Philippe, le 27 mars. Il a également annoncé un prolongement des mesures de confinement jusqu'au 15 avril.

Depuis le 8 mars, le nombre de cas de Covid-19 augmente de façon croissante en France. 231 décès ont été recensés le 25 mars, 365 le 26 mars, et 299 le 27 mars. Le pic de l'épidémie pourrait être atteint en France entre le 25 et le 28 mars, a pronostiqué Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Si aucune région française n'est épargnée par la recrudescence de cas, les plus touchées sont l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France.

1.995 morts du coronavirus en France

Selon le dernier bilan officiel de l'Agence nationale de santé publique, publié le 27 mars, l'épidémie de coronavirus en France a fait 1.995 morts dans les hôpitaux du pays. Un chiffre qui ne comprend pas les décès dans les Ehpad et au domicile.

32.964 cas détectés

Depuis le début de l'épidémie, 32.964 cas ont été officiellement détectés en France. Il y en a surement plus dans les faits, car certaines personnes touchées par le Covid-19 peuvent être asymptomatiques et que les tests de dépistage n'ont pas été généralisés au sein de la population. Plus de 15.732 personnes ont été prises en charge à l'hôpital, dont 3.787 cas passés par les services de réanimation.

4.948 personnes guéries

Jérôme Salomon, le directeur de Santé publique France, a annoncé le 26 mars que "4.948 personnes étaient sorties guéries de l’hôpital". Un chiffre corroboré par l'estimation de l'université américaine Johns-Hopkins, qui suit en temps réel la propagation du virus dans le monde. Cependant, les autorités sanitaires françaises sont réticentes à communiquer quotidiennement les statistiques de rétablissement. "Les hôpitaux sont concentrés sur la prise en charge, et moins sur les remontées de chiffres aux Agences régionales de santé", a expliqué Jérôme Salomon.

Plus de 5.000 lits en réanimation dans les hôpitaux

La France disposerait de 5.000 lits de réanimation dans ses hôpitaux, annonçait le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 11 mars. "Tous les lits de réanimation sont équipés de respirateurs. Donc on a cette capacité importante, et on peut en avoir d'autres en déprogrammant des lits. Des lits sont également adaptés en salles de réveil », a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



Au fur et à mesure que le nombre de personnes contaminées augmente, les autorités sanitaires montent en capacité. L'hôpital de campagne installé à Mulhouse dispose de 30 lits équipés de dispositifs de réanimation. La région Île-de-France devrait passer de 1.500 à 2.000 lits en réanimation le week-end du 28 mars.