Coronavirus : quels gestes adopter pour limiter la propagation ?

publié le 29/02/2020 à 19:41

La Croix-Rouge a publié ce vendredi 28 février, ses recommandations pour limiter la propagation du Covid-19, alors que l'épidémie arrive en France, avec 57 personnes contaminées et deux personnes décédées sur le territoire.

Le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation du virus est avant tout de faire attention à son hygiène. Un lavage des mains est très utile. Utilisez régulièrement du savon et insistez bien sur vos ongles.

Si votre nez coule, privilégiez les mouchoirs à usage unique et couvrez votre bouche en cas de toux : le virus se transmet notamment par les postillons. Lorsque vous avez dégagé votre nez, il est important de jeter son mouchoir dans une poubelle fermée. Il est par ailleurs recommandé d'éviter des contacts avec des personnes qui présentent des symptômes grippaux (fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires).

Éviter les contacts avec les animaux

Si vous vous situez dans une zone de contagion, où des cas ont été détectés, la Croix-Rouge conseille d'éviter les contacts avec les animaux d'élevage ou sauvages et de bien faire cuire les aliments comme la viande ou les œufs. Lorsque vous cuisinez, il est conseillé d'utiliser des couteaux et des planches à découper différentes pour la viande crue et la nourriture cuite. Lavez-vous les mains avant et après avoir cuisiné.

Si vous êtes en bonne santé, il n'est utile de porter un masque que lorsque vous devez vous occuper d'une personne qui est potentiellement infectée par le coronavirus. Les masques sont utiles pour prévenir la transmission. Ils ne sont efficaces que si vous vous lavez les mains fréquemment.