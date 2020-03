Coronavirus : comment les Ehpad luttent contre la solitude des résidents

publié le 26/03/2020 à 09:06

Une situation de plus en plus critique. Face à la crise sanitaire du coronavirus, les Ehpad déplorent de nombreux morts partout en France et leurs résidents sont privés de visites. Malgré cette solitude imposée, la solidarité s'organise comme c'est le cas au sein de l'établissement spécialisé de Flamanville, dans la Manche.

Le dimanche 15 mars, Valérie Cihelka, la directrice de cet Ehpad soulignait que les résidents étaient cloîtrés et que certains souffraient de la rupture avec leurs familles et leurs proches. Elle a donc demandé au grand public d'écrire des cartes, des lettres, des petits mots à l'attention de ces personnes âgées dans le but d'illuminer leurs journées.

Une opération qui a fonctionné au-delà de ces espérances puisqu'une dizaine de jours plus tard, ce sont des messages par centaines qui ont afflué vers l'établissement. "Je suis très surprise parce que les courriers n'arrêtent pas et j'ai une quantité pas possible de mails" se réjouit Valérie Cihelka qui souligne que des cartes et dessins "proviennent de toute la France". Elle a également promis de répondre à tout le monde dès qu'elle le pourra.

Les initiatives se multiplient partout en France

La solidarité dans les Ehpad s'est accentuée sur l'ensemble du territoire. Comme le relate Midi Libre, la population locale apporte son soutien à l'établissement de Mauguio, dans l'Hérault, en fournissant des masques et des gâteaux aux résidents ainsi qu'au personnel soignant.

Autre exemple, à Belz, dans le Morbihan, l'Ehpad Villa Océane offre à ses résidents un accès gratuit à la plateforme Famileo, qui leur permet d'échanger messages et photos avec l'ensemble de leurs proches. Le Télégramme précise également qu'un fleuriste local leur a offert l'ensemble de ses stocks de fleurs avant que sa boutique ne ferme temporairement en raison du confinement.

À Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, Ouest-France nous informe que la mairie a lancé un appel aux enfants pour qu'ils envoient des messages réconfortants aux personnes âgées et isolées. Résultat, plus de 50 dessins, mots ou poèmes ont été apportés aux résidents pour mettre un peu de joie dans leur quotidien durant ce temps de confinement. "Ces messages réchauffent les cœurs des résidents et ceux des équipes qui en ont besoin" s'est réjouie la directrice.