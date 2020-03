Coronavirus : ce que l'on sait sur le pont aérien entre la Chine et la France

publié le 28/03/2020 à 13:26

"Donnez-nous des masques", c'est le cri que répètent inlassablement les soignants depuis des jours et jours. En effet, il y a un problème d'approvisionnement et de stock. Le journal Le Monde révèle ce samedi 28 mars au matin, qu'un pont aérien va être mis en place pour acheter 600.000 de masques à la Chine le plus rapidement possible.

Le premier avion cargo devrait décoller ce dimanche 29 mars. C'est un énorme défi logistique qui va durer au moins deux mois et demi. La France passe actuellement des marchés avec des usines de la région de Shenzhen pour qu'elles fabriquent donc au plus vite 600 millions de masques, dont 74 millions de FFP2.

Un premier aller retour est prévu dès ce dimanche. Un avion cargo doit ramener 10 millions de masques chinois. Un défi de fabrication mais aussi de transport car le trafic aérien mondial est très perturbé. Il faut trouver des avions de fret, établir des plans de navigation compliqués et payer un million et demi d'euros par vol aller retour, sans parler du coup de la marchandise.

Avec ces masques, il y aura également des appareils respiratoires. En revanche, il ne semble pas prévu pour le moment de commander des tests. Ceux, envoyés vers l'Espagne étaient défectueux. La Chine, qui sort tout juste de cette pandémie en profite pour montrer sa puissance. Mais il faut toutefois rappeler qu'au début de la crise, c'est l'Union européenne qui avait envoyé 56 tonnes de matériel médical vers la Chine.