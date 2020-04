Coronavirus : masques, tests... Comment se prépare le déconfinement ?

publié le 14/04/2020 à 11:11

Emmanuel Macron a annoncé lundi 13 avril un prolongement du confinement en France jusqu'au 11 mai. L'exécutif dispose donc d'un mois pour que tout soit prêt. Mais, en l'absence de vaccin et de traitement, les deux leviers que le gouvernement va actionner au moment du déconfinement ce sont les tests et les masques.

Il n'est pas question de tester tout le monde. "Aucun pays ne l'a fait", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Donc l'engagement, c'est, à partir du 11 mai, que chaque personne présentant des symptômes du coronavirus soit testée. C'est ce que la France d'ailleurs a fait au début de l'épidémie, avant d'être dépassée par le nombre de patients.

Les malades positifs au Covid-19 seront alors mis en quarantaine et pris en charge, peut-être dans des hôtels, "nous n'excluons rien", a précisé le ministre, avec bien sûr un suivi médical. Autre engament donc, la fourniture a chacun d'entre nous d'ici la fin du confinement d'un masque "grand public", c'est-à-dire ni chirurgical, ni FFP2, réservés aux soignants.

Ces masques sont actuellement en fabrication par plusieurs entreprises françaises. Ce sont des masques lavables et réutilisables. Leur distribution pourrait être assurée par les collectivités locales dans les mairies. Seront-ils gratuits ou non ? Rien n'est sûr pour l'instant. Pour Olivier Véran cependant, ils pourraient être donnés. Le gouvernement se donne deux semaines pour trancher.

Tout comme pour trancher sur le caractère obligatoire ou non de ces masques pour les professions les plus exposées au contact avec du public. Et pour tous dans les transports en commun. Lundi soir, Emmanuel Macron a parlé d'une utilisation "systématique".