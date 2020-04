et Catherine Mangin

publié le 08/04/2020 à 18:20

La ville de Wuhan, en Chine, où l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19 a débuté il y a plusieurs mois, est sortie de confinement après 72 jours de réclusion. Et pourtant, les habitants ne sont pas tirés d'affaire, même si c'est l'euphorie. 55.000 personnes sont en train de quitter la ville après contrôle de la température et à condition d'avoir un QR Code sur leur smartphone.



Les citoyens sont classés selon un code couleur : les personnes en rouge sont contagieuses, les personnes en orange ont été en contact avec une personne porteuse et les personnes en vert sont guéries et immunisées ou n'ont pas été en contact avec le virus. Tout le monde craint à Wuhan les porteurs asymptomatiques, qui ne sont pas malades mais qui pourraient faire redémarrer une vague de contagion. Beaucoup de personnes restent donc chez elles.

La fin du confinement ne rime ni avec liberté, ni avec reprise économique. Singapour, qui pensait avoir vaincu l'épidémie, a commencé un confinement ce mardi 7 avril pour presqu'un mois pour une troisième vague de contamination. De même, à Hong Kong, les cas (quelques centaines) ont triplé en 15 jours. Restaurants et karaokés doivent diminuer leurs capacités d'accueil.

