Coronavirus : un déconfinement le 11 mai, un espoir de jours meilleurs

24. Coronavirus et confinement : l'horizon de mai et de jours meilleurs

publié le 14/04/2020 à 07:41

Nous sommes le mardi 14 avril, c’est le 29e jour du confinement, nous entamons la 5e semaine, mais nous pouvons désormais rêver au mois de mai. Emmanuel Macron a annoncé une possible sortie de confinement le 11 mai lors de son allocution télévisée lundi 13 avril.

Ce qui a surpris certainement beaucoup des parents des 12 millions d’élèves, c’est que l’école va reprendre avant les vacances d’été. Mais comment respecter les mesures de distanciation sociale dans des classes de maternelle ou de primaire ?

Néanmoins, cette date ne concerne pas l’hôtellerie, la restauration, d’autres secteurs du tourisme qui souffrent particulièrement.

Si le président a fixé une date au 11 mai, c’est aussi pour pour des raisons psychologiques, pour pointer un horizon qui redonnera peut être du courage aux Français qui souffrent de ce confinement. Le courage d’être optimiste, c’est peut être aussi à cela que pensait le président Macron.

