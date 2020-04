Coronavirus : pourquoi un déconfinement tardif serait la meilleure solution

publié le 14/04/2020 à 09:01

Combien de temps va-t-on devoir cohabiter avec le coronavirus en France ? Cette question n'a pour le moment pas de réponse. Mais les hypothèses d'un déconfinement encore lointain et progressif se dessinent. Des chercheurs de l'Inserm testent actuellement différents scénarios de déconfinement sur l'Île-de-France, la zone la plus touchée par le Covid-19.

Ce qui est sur, c'est que l'on ne verra pas le bout du tunnel avant au minimum la mi-mai voire juin. Car plus on retarde le déconfinement, plus cela permet de soulager le système de santé encore extrêmement sollicité, même si il y a une très légère tendance au ralentissement de l'épidémie. Mais ce sont encore des centaines de nouveaux cas qui se déclarent chaque jour.

Un déconfinement tardif permettrait également au gouvernement d'augmenter ses capacités de tests et d'affiner sa stratégie. Selon cette étude, on ne peut pas parler de déconfinement tant que l'on n'est pas capable de tester les gens et de les isoler s'ils sont positifs.

Le risque d'une 2e vague pas totalement écarté

Le déconfinement sera lent et partiel car une levée brutale sans stratégie provoquerait immédiatement une 2e vague épidémique qui submergerait le système de santé. Ce déconfinement partiel prévoirait le maintien de la fermeture des écoles et l'isolement des personnes âgées, mais l'activité reprendrait peu à peu. On maintiendrait un niveau de télétravail à 50%, et les activités non essentielles aujourd'hui arrêtées pourraient reprendre elles aussi à 50%.

Mais ce déconfinement partiel ne ferait malgré tout pas disparaître totalement le risque d'une seconde vague mais la retarderait, avec un impact moins fort sur notre système de santé.