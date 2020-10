🔥 Synthèse des résultats de l'essai #SOLIDARITY lancé par l'OMS - 405 hôpitaux de 30 pays, 11 266 adultes



😟 Aucun médicament ne réduit la mortalité (chez les patients non ventilés ou chez tout autre sous-groupe), pas d'effet non plus sur la durée de l'hospitalisation pic.twitter.com/AhKl4VIiPw