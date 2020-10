Coronavirus : les tests antigéniques distribués depuis plusieurs jours

publié le 15/10/2020 à 18:36

Emmanuel Macron a indiqué mercredi 14 octobre que la politique de tests massifs en France allait continuer, et ce afin de livrer bataille contre l'épidémie de Covid-19. Jeudi, Olivier Véran a confirmé cette stratégie. "Nous sommes en train de gagner la bataille des délais en matière d'accès aux tests", a expliqué le ministre de la Santé.

Il a de plus informé que "91 % des tests sont rendus en moins de 48 heures. Un délai médian qui est passé à un peu plus de 24 heures pour le retour de ces tests et des barnums". Et pour accélérer tous les protocoles, le gouvernement a décidé de déployer les tests antigéniques, dont les résultats sont disponibles en une trentaine de minutes.

"Nous avions, sans attendre les validations scientifiques, commandé 5 millions de ces tests antigéniques qui sont d'ores et déjà déployés depuis plusieurs jours dans l'ensemble des régions françaises", a déclaré Olivier Véran Ce dernier précise que ces nouveaux tests "ne remplacent pas les tests PCR".