Coronavirus : "la situation ne sera pas bonne" à Noël, estime une épidémiologiste

publié le 03/11/2020

La France est confinée de nouveau depuis ce vendredi 30 octobre, pour quatre semaines... pour l'instant. Le gouvernement espère faire passer les nouvelles contaminations à 5.000 cas par jour. "Complément impossible" en 4 semaines, estime sur RTL ce mardi 3 novembre l'épidémiologiste Catherine Hill, qui estime que "la situation ne sera pas bonne à Noël."



"On a confiné à un moment où le nombre d'arrivées en réanimation était environ le même qu'au premier confinement, autour de 400, explique Catherine Hill. Cela va continuer d'augmenter encore 15 jours, puis ça va redescendre. Dans 4 semaines, j'espère qu'on sera un petit peu en dessous qu'au moment où on a confiné. On ne sera pas à 5.000 cas par jour."

"Je pense qu'on pourra peut-être sortir du confinement à Noël, estime-t-elle. Si on confine 8 semaines, comme le premier confinement, on arrive au 22 décembre. Mais la situation ne sera pas bonne. La solution est de tester massivement. Je ne sais pas ce qu'on attend pour faire ça."

Pour tester, "on attend que quelqu'un ait des symptômes, puis on attend en moyenne 3 jours pour le tester, et on lui donne les résultats 1 jour après, rappelle l'épidémiologiste. S'il est devenu symptomatique le 5e jour après avoir été contaminé, on en est à 9 jours. Il a contaminé autour de lui pendant 9 jours quand on pense à l'isoler. C'est beaucoup trop tard. On teste beaucoup, mais très mal. On gâche des tests. Il faut trouver les gens contagieux avant qu'ils ne soient symptomatiques."