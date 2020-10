Coronavirus : dans quel ordre surviennent les symptômes ?

publié le 18/10/2020 à 06:38

Perte d'odorat et de goût, toux, fièvre... Difficile de s'y retrouver dans les symptômes qu'évoquent pèle-mêle les scientifiques. Mais des chercheurs de l’Université de Californie du Sud ont analysé les données de plus de 55.000 cas confirmés pour établir un ordre dans tous ces symptômes.

Un malade aurait alors d'abord de la fièvre ainsi qu'une toux sèche pouvant engendrer de graves difficultés respiratoires. Ensuite viendront les douleurs musculaires éventuellement puis le malade pourra se voir apparaître de symptômes digestifs comme des nausées, vomissements ou diarrhées par exemple, rapporte la revue scientifique Frontiers in Public Health. Le site gouvernemental indique que le symptôme le plus parlant est "la perte brutale de l'odorat (sans obstruction nasale), et une disparition totale du goût". L'Institut Pasteur affirme que "l'installation des symptômes se fait progressivement sur plusieurs jours, contrairement à la grippe qui débute brutalement".



Ces recherches pourraient permettre aux médecins de repérer plus tôt les cas de contamination à la Covid-19, et surtout de les aider à différencier rapidement de la grippe saisonnière.