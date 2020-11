publié le 03/11/2020 à 06:34

Jamais sans doute le rôle des Banques alimentaires n'a été aussi crucial, alors que cette année, la demande explose.

La faute évidemment à la crise sanitaire et à son impact sur les plus fragiles, les plus précaires. Or dans de nombreux départements, les stocks sont au plus bas : plus d'huile, de sucre, de café... C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales, où les bénévoles de Perpignan aident chaque semaine 8.500 personnes et la moitié des rayons sont vides.



"Regardez nos étagères elles sont vides, déplore Nadine Bertrand de la Fédération des Banques alimentaires françaises. Aujourd'hui, par exemple, il nous manquait 100 kg de produits laitiers et autant de viandes pour donner aux associations. Les nouveaux bénéficiaires, ce sont des gens qui sont en difficulté depuis la crise sanitaire."

"Le problème c'est qu'il y a des gens en difficulté à cause du chômage partiel et qui n'y arrivent pas, explique-t-elle. La dernière fois on a eu le souci des cantines fermées : les enfants étaient à la maison et il fallait les nourrir. Les associations nous disent que les gens attendent, c'est compliqué"

