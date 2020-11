Coronavirus : est-ce nocif de respirer avec un masque pendant 8 heures ?

publié le 03/11/2020 à 06:10

Le port du masque est désormais généralisé : dans les transports, les lieux publics, au travail et même parfois dans la rue, si bien que désormais, vous pouvez être amenés à le porter une grande partie de la journée. Certains s'interrogent alors : est-il dangereux pour la santé de porter un masque pendant plusieurs heures d'affilée, 6, 7 ou 8 heures ? La réponse est catégoriquement non.

Il n'y a absolument aucun danger, les masques sont conçus en respectant un certain nombre de normes, pour être portés pendant plusieurs heures. Les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont publié une mise au point il y a quelques semaines.

Certains se sentent gênés pour respirer lorsqu'ils portent un masque mais il s'agit plus d'un "manque d'habitude", écrit l'Inserm. Le masque n'est pas hermétiquement fermé. "Ces protections sont développées de manière à laisser passer l’oxygène dans l’organisme. Le risque d’une intoxication au CO2 n’est aucunement avéré", écrit encore l'Institut. Donc vous ne risquez rien et vos enfants non plus.