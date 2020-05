publié le 26/05/2020 à 14:28

C'est une étude pour le moins encourageante alors que la France s'apprête à entamer la deuxième phase de son déconfinement le 2 juin prochain. Une étude menée par l'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg montre que des patients infectés par la Covid-19 présentent toujours une immunité un mois après, révèle France Inter.

L'étude a porté sur 160 soignants de deux hôpitaux strasbourgeois. Selon le professeur Alain Fontanet, de l'Institut Pasteur, "on a retrouvé des anticorps chez la quasi totalité d'entre eux : 159 sur 160." Cela signifie que le corps de ces malades guéris est à même de se défendre contre une nouvelle infection au coronavirus : ils sont 98 % à porter des anticorps dits "neutralisants" de la maladie.

La durée de cette protection reste à évaluer, notamment pour les personnes avec des infections légères. Le développement de tels anticorps est néanmoins un outil supplémentaire qui peut faire espérer une fin de l'épidémie. Néanmoins, on estime à seulement 10 % la part d'habitants contaminés dans les zones les plus touchées (Grand Est et Île-de-France) et 2 % dans les zones les moins touchées (Ouest).