publié le 21/05/2020 à 13:10

Vers une réévaluation de la carte des départements en rouge et en vert ? Le président de la région Grand Est Jean Rottner a formulé à plusieurs reprises cette demande auprès du gouvernement.

Lors de la cartographie présentée par le gouvernement le 7 mai, quelques jours avant le déconfinement, le Grand Est a été classé en rouge, c'est-à-dire en zone sous tension, comme le reste du quart nord-est de la France. Une réévaluation de cette classification ne sera pas publiée avant début juin.

Mais néanmoins, depuis lundi soir, la proportion de passages aux urgences pour une suspicion de Covid-19 est descendue en dessous de 6%, signe d'une circulation faible du virus, et le nombre de patients Covid-19 en réanimation est tombé à 233, soit la moitié des lits disponibles, selon les données de l'ARS.

Invité à l'antenne de RTL, Jean Rottner le président LR de la région Grand Est estime que cette couleur "empêche les Français et les habitants de la propre région de voyager". "Cette couleur est relativement stigmatisation (...). Cette couleur, c'est celle du danger (...). Les indicateurs pour nous sont au vert", a-t-il ajouté.

Région durement touchée par le coronavirus, le Grand Est souhaite désormais devenir une région verte. "Nous avons une volonté, c'est de nous en sortir. Nous avons un moral de vainqueur et de guerrier, nous allons avancer et plus que jamais relancer notre région", a-t-il ajouté.