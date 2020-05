publié le 23/05/2020 à 08:28

Des symptômes qui durent depuis plusieurs semaines. C'est un aspect sur lequel les chercheurs se penchent : des personnes ne développent aucun symptômes, d'autres sont très fatiguées. Et puis il y a les "J20" : ceux qui continuent à ressentir des douleurs alors que les médecins les disent guéris, comme Geneviève, 36 ans, cela fait deux mois qu'elle ne s'en sort pas.

"J'en suis à 65 jours à peu près. J'ai des symptômes qui ont disparu mais de nouveaux sont apparus comme la tachycardie qui continue mais surtout les oppressions thoraciques énormes, des brûlures qui se baladent entre le coeur et le poumon. Des problèmes circulatoires comme si j'avais les membres engourdis. Je n'ai jamais eu de problèmes de santé donc je commençais à devenir folle. Il y a une semaine, je me suis mise sur Twitter et là j'ai halluciné. J'ai découvert qu'on était des centaines de jeunes entre 20 et 40 ans, non fumeurs, en très bonne santé, en train de lutter. Tous les médecins nous font des analyses et nous sommes en parfaite santé mais nous souffrons le martyr", lâche-t-elle au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - À partir de ce vendredi 22 mai, si vous commettez une infraction sur la route et que vous étiez en possession de votre téléphone à la main, votre permis de conduire sera automatiquement retenu.

Automobile - Le gouvernement met la dernière main au plan de soutien à l’automobile qui sera annoncé en début de semaine prochaine.

Religion - Un décret a été publié au Journal officiel dans la nuit. Les fidèles devront obligatoirement respecter les gestes barrières et la distanciation physique.