Coronavirus : Michel Cymes fait le point sur l'immunité croisée

publié le 26/05/2020 à 09:40

Une notion fait parler depuis quelques jours : l’immunité croisée. Cela fait 15 jours que nous sommes déconfinés. 15 jours pendant lesquels on a vu certes réapparaitre des clusters mais 15 jours pendant lesquels on a vu les chiffres de contamination et de décès diminuer d’un jour sur l’autre.

On peut donc en conclure que la France est sur la bonne voie mais certainement pas qu’elle est à l’abri d’une seconde vague. Une prudence qui reste majoritaire chez les chercheurs même si certains évoquent ce qu’on appelle une immunité croisée. C’est une expression qui désigne une immunité acquise lors d’une infection, mais une immunité qui permet d’être protégé ultérieurement par un autre virus ou une autre bactérie.

D’où l’hypothèse suivante : il est possible que, bien avant la pandémie qui nous occupe en ce moment, des millions de personnes aient été exposées à un coronavirus quelconque et que pour elles, à l’époque, les choses se soient traduites par un simple rhume. Sauf qu’elles en auraient tiré une immunité qui, peut-être, les a protégées contre l’actuel coronavirus, celui de la Covid-19. Elles auraient donc bénéficié d’une immunité croisée.

L'espoir d'une immunité collective relancé ?

À priori, cela peut relancer l'espoir d'une immunité collective. Car si cette hypothèse, qui a été émise par des chercheurs américains, tenait la route, cela changerait effectivement la donne pour l’immunité collective.

On sait que cette immunité peut être atteinte si 60% de la population est immunisée. Si l’on s’en tient aux personnes qui ont eu la Covid-19, on est loin du compte. On est à 8%, allez, 10% maximum de la population. Mais si on y ajoute toux ceux qui, sans le savoir, bénéficient d’une immunité croisée acquise lors d’une précédente infection par un autre virus, on peut rapidement atteindre ce seuil des 60% et espérer une immunité collective.



Ce qui permet de croire que cela soit plausible, ce sont les chiffres. Il y a, actuellement, environ 1.700 personnes en réanimation en France. Elles étaient plus de 7.000 il y a 6 semaines. Même chose pour les décès : leur nombre diminue régulièrement.



Il y a aussi ce qu’observent les personnels soignants au sein de leur propre communauté. Le nombre de personnes contaminées diminue de façon spectaculaire alors qu’ils sont exposés quotidiennement au virus. Tout cela va dans le sens de l’acquisition d’une immunité naturelle.



La prudence est requise

Cela dit, il faut rester prudent. Parce qu’il y a toujours un décalage entre ce qu’on observe à un instant T et ce qui se passe vraiment à l’instant T. Les chiffres d’aujourd’hui traduisent les effets du déconfinement. Il faudra attendre quelques jours pour avoir un aperçu de ce qui se joue vraiment au moment où je vous parle. Il vaut mieux crier victoire tardivement que regretter d’avoir crié victoire trop tôt.





On a vu tellement de finales basculer dans les arrêts de jeu, rebasculer pendant les prolongations et se terminer aux tirs au buts et au bout de la nuit qu’il n’y a qu’une seule chose à retenir : le match n’est pas plié.