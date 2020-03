Coronavirus : le précieux témoignage de patients guéris, une source d'espoir

14. Coronavirus : des patients guéris témoignent et redonnent de l'espoir

publié le 31/03/2020 à 08:04

Ce mardi 31 mars, nous entamons la troisième semaine de confinement et si vous avez écouté depuis deux semaines maintenant ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, entièrement mobilisée sur cette crise du coronavirus, et bien vous avez entendu nos reporters partout en France, nos auditeurs, nos invités, les experts de la rédaction qui s’efforcent de répondre à vos questions.

Dans ce 14e épisode de RTL avec vous le témoignage de patients guéris. Depuis le 1er mars, ils sont plus de 7.000 en France a avoir battu le Covid-19. Parmi eux : Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris et Daniel, 88 ans.

Leurs paroles sont précieuses, car elles nous montrent que malgré ces nouvelles inquiétantes qui nous submergent, ces bilans froids de chiffres, jour après jour, toutes ces familles dans le chagrin, qui ont vu partir un proche en quelques jours, parfois sans avoir pu lui dire au revoir, malgré cela il y a aussi de l’espoir et ces petits éclats d’espoir sont précieux.



Car ce qui nous attend dans les prochains jours est encore plus rude. Ce n’est facile pour personne de vivre ce confinement. Même les plus solides sont traversés par des bouffées de doute.

