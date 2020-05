Crise des hôpitaux : François Hollande reconnaît sa responsabilité

publié le 25/05/2020 à 13:37

La France est plongée depuis plus de deux mois dans la crise sanitaire du coronavirus. Le gouvernement débute, ce lundi 25 mai, des négociations pour améliorer la situation de l'hôpital public, nommées "Ségur de la Santé". Autour du Premier ministre

Édouard Philippe et du ministre de la Santé Olivier Véran, il y sera notamment question de revalorisation des salaires et des carrières et de l'assouplissement des 35 heures, pour venir en aide à des soignants à bout de souffle.

Une situation dont n'est pas étranger François Hollande, qui reconnaît être fautif dans cette situation critique. "J'ai présidé la France pendant cinq ans, donc j'ai ma part de responsabilité aussi dans la situation de l’hôpital" a admis l'ancien chef de l'État sur France Inter. "J'ai fait en sorte, sous ma présidence, d'améliorer les parcours professionnels, de valoriser un certain nombre de catégories aides-soignantes ou infirmières. Mais ça ne suffit pas", a également reconnu François Hollande.

À l'heure actuelle, la dette des hôpitaux atteint près de 30 milliards d'euros en France. Emmanuel Macron a d'ores et déjà promis un "plan massif d'investissement" après la crise sanitaire où il s'agira de renouveler le matériel des hôpitaux et des Ehpad. Le budget alloué à ce plan n'a pas encore été précisé.