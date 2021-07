Coronavirus en France : le variant Delta explose, à quoi faut-il s'attendre ?

Crédit : HANDOUT / US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION / AFP

La menace du variant Delta grandit de jour en jour. Plus contagieux que les autres, il représente désormais plus de 40% des contaminations en France. Le nombre de cas a augmenté de plus de 20% en une semaine et le taux d'incidence chez les jeunes a pratiquement doublé. Un Conseil de défense sanitaire exceptionnel se tiendra lundi prochain 12 juillet. Il sera question de l'extension du passe sanitaire et de la vaccination obligatoire pour les soignants.

Le fameux R, le taux de reproduction du virus est repassé au dessus de 1 en Île-de-France, PACA, Occitanie, Bretagne, dans le Centre. Cela ne se traduit pas encore à l'hôpital, mais lors des trois premières vagues, les entrées en réanimation ont recommencé à augmenter au bout de 15 jours.

Les scientifiques regardent surtout ce qui se passe au Portugal, en Espagne et en Grande-Bretagne, proches des 30.000 cas par jour. La question est de savoir si cette vague entrainera autant de cas graves que les autres. Personne ne le sait, d'où cette inquiétude du gouvernement.

La vaccination, seule planche de salut ?

Hormis reconfiner, revenir sur l'ouverture des restaurants, interdire des concerts, des festivals, la vaccination est la seule façon d'éviter d'engorger à nouveau les hôpitaux. Les scientifiques en sont persuadés : tout le monde va soit être vacciné, soit être malade.

Faut-il s'attendre à de nouvelles mesures de restriction ?

Il pourrait y avoir dans un premier temps plutôt des renforcements aux frontières. Ensuite, tout va dépendre de l'évolution du nombre de cas et de la vaccination, notamment chez les soignants. Si dans 15 jours les entrées en réanimation repartent, il pourrait y avoir un retour en arrière sur les jauges dans les restaurants, dans les magasins et le port du masque dans les rues bondées. Et les discothèques qui doivent rouvrir le 9 juillet pourraient ne pas le rester très longtemps.