Les infos de 6h - Coronavirus : pas encore rouverts, les patrons de discothèque déjà inquiets

L'épidémie semble revenir en force dans notre pays. Alors que le variant Delta représente désormais 40% des contaminations en France, le nombre de nouveaux cas a lui augmenté de 20% ces sept derniers jours. Chez les jeunes, le taux d'incidence a même pratiquement doublé en une semaine. Ces mauvaises nouvelles surgissent alors que les discothèques s'apprêtent à rouvrir en France vendredi 9 juillet et les patrons de boîtes de nuit redoutent le pire.

"Oui je voulais arrêter", raconte Charles Martin, patron de la Patchanga à Bordeaux. Après avoir passé une sale période, pendant laquelle il a dû dépenser tout ce qu'il avait mis de côté, l'homme attend impatiemment la réouverture car "quand il n'y en a plus (dans les caisses, ndlr), il n'y en a plus".



Le retour dans les discothèques promis pour vendredi est également une lueur d'espoir pour Laurent Danthes, à la tête du Théatro à Bordeaux et de la Dune au Pyla-sur-Mer. "L'envie est là. Sur les gros établissements, pour travailler en sécurité et avoir assez de personnel pour travailler, on ne sera pas rentable mais au moins on réexiste", explique-t-il.

Une vaccination complète comme ticket d'entrée

Exister à nouveau oui, mais avec un protocole strict. Seuls les clients doublement vaccinés seront autorisés à entrer. "La vaccination première dose ne suffit pas, sauf si on a déjà été malade et que cela rentre donc dans le schéma de vaccination complète tel qu'établi par le protocole sanitaire", précise le professeur Patrick Dehaille, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.

"Cela va être incitatif pour que les jeunes, les 18-49 ans, soit la population qui va en boîte, en profitent pour se faire vacciner ou, en tout cas, compléter le schéma vaccinal le plus vite possible", poursuit-il. Les professionnels de la nuit suggèrent même de monter des opérations de vaccination devant leurs établissements pour aller au plus près du public jeune.

