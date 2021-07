Passe sanitaire : comment fonctionne-t-il ?

Il est censé nous assurer un été riche rempli d'activités. Mais comment fonctionne le passe sanitaire sur le territoire français ? "Il permet d'assister à des évènements qui rassemblent aujourd'hui plus de 1.000 personnes, comme les salons, concerts, spectacles ou encore évènements sportifs", explique Sophie Jousselin, cheffe adjointe du service qualité de vie à RTL.

Pour répondre aux exigences de ce passe sanitaire, il existe trois possibilités. "La vaccination complète, un test PCR ou antigénique de moins de 48 à 72h ou enfin, une preuve qu'on a eu la Covid-19 sous moins de 6 mois et depuis plus de 15 jours", continue la journaliste.

Ce passe sanitaire se présente sous deux formes, à commencer par son format papier : c'est un certificat de vaccination avec un QR code (ceux vaccinés après le 9 mai donc). "Si vous n'avez pas encore ce QR code, vous pouvez le retrouver sur attestation-vaccin.ameli.fr", rappelle Sophie Jousselin.

Le deuxième format est numérique, sur l'application anti-Covid, téléchargeable sur téléphone. "On flash une fois pour toute notre test anti-covid ou notre certificat de vaccination et on peut le présenter partout, toujours avec une carte d'identité", ajoute la journaliste.

Un passe obligatoire dès l'âge de 11 ans

Ce passe sanitaire concerne tous les citoyens français âgés de 11 ans et plus. "Pour les mineurs, les parents peuvent enregistrer plusieurs justificatifs sur l'application, rassure Sophie Jousselin. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas vaccinés et qui n'auraient pas eu le virus, il faudra donc un test obligatoire".

Sous son format européen, le passe sanitaire présente quelques exigences supplémentaires, et il important de correctement se renseigner. "Certains pays européens n'acceptent pas les tests antigéniques, il faudra donc réaliser un test PCR", raconte Sophie Jousselin.

Entré en vigueur il y a déjà quelques semaines dans l'hexagone, le passe sanitaire reste officiellement en vigueur en France jusqu'au 30 septembre prochain.

Au sommaire de l'émission

Passe sanitaire : comment ça fonctionne ?

Invitée : Sophie Joussellin, chef adjointe du service qualité de vie à RTL.









Jardinage : découvrez des herbes aromatiques originales

Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal " diffusée sur M6.







Glace faite maison : comment la réussir à coup sûr ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe.

Coup de coeur de l'émission

Métropolitaine(s) de Michael Plocque

Paris est une ville où tout va très vite. Et si nous prenions le temps d'éveiller nos sens pour la (re)découvrir ? Nous vivons dans l'une des plus belles villes du monde mais son cadre de vie et son environnement y sont parfois malmenés. Pourquoi ne pas rendre notre capitale encore plus belle ?

Ici, la poésie est une invitation au voyage francilien, une véritable ode à la nature, à l'écologie, à la contemplation.

Métropolitaine(s), c'est aussi le lien étroit qui unit Paris et son métro. Grâce à cette balade poétique au fil des 16 lignes du métro parisien, partez à la découverte des personnalités et des lieux qui rythment sa circulation depuis plus d'un siècle.