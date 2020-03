Coronavirus en France : 61 morts, 2.876 cas confirmés... Le point sur la situation

publié le 13/03/2020 à 14:40

La situation en France se complexifie. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé le nouveau bilan du Covid-19 : 61 personnes ont été mortellement touchées et 2.876 sont contaminées. Les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés à partir de lundi 16 mars et pendant 15 jours minimum, comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans la soirée du jeudi 12 mars.

Face à "la plus grave crise sanitaire depuis un siècle", la dernière remontant à la grippe espagnole en 1919 et qui avait touché 1/3 de la population mondiale, Emmanuel Macron a endossé les habits de "père de la Nation" pour faire accepter aux Français des mesures drastiques contre le coronavirus. Près de 22 millions de personnes ont suivi l'allocution du Président en direct.

Le Président demande également aux personnes fragiles et à celles de plus de 60 ans de rester, de préférence, confinées chez elles. Le coronavirus étant plus virulent pour les personnes dépassant cette tranche d'âge ou souffrant déjà de certaines pathologies.

Télétravail, chômage partiel...

Les parents d'élèves et les enseignants vont devoir s'adapter à la situation en faisant du télétravail ou en se mettant en arrêt de travail. D'autres personnes risquent de se retrouver au chômage partiel, un chômage que le gouvernement assure prendre en charge. Cette aide touchera les salariés mais aussi les travailleurs indépendants. Au vu du ralentissement de l'économie, le paiement des charges des entreprises pour le mois de mars est également reporté.

Le monde du sport est également à l'arrêt. Les rassemblements de plus de 1.000 personnes étant bannis, les matchs pour la Coupe d'Europe, pour les championnats de France, ou encore les matches de Ligue 1, Ligue 2, et la finale de la coupe de la ligue, prévue le 14 avril, sont suspendus ou reportés. Les mosquées sont appelées à ne pas accueillir de public pour la prière du vendredi.

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de maintenir les élections municipales qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. La trêve hivernale, qui devait bientôt se terminer, a été prolongée de deux mois.