Coronavirus : Macron repousse la fin de la trêve hivernale de deux mois

publié le 12/03/2020 à 21:53

Pas de stade 3, ni de report des élections municipales mais surtout la fin de la trêve hivernale reportée de deux mois, qui prendra donc fin le 31 mai 2020. Emmanuel Macron a annoncé certaines nouvelles mesures, après la propagation de plus en plus rapide de l'épidémie du coronavirus, qui a fait 61 morts et 2.876 personnes contaminées en France

Le président de la République a qualifié l'épidémie de "plus grave grise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle", ce jeudi 12 mars dans une allocution télévisée, adressée aux Français. Il met l'accent sur deux priorités : freiner l'épidémie et protéger les plus vulnérables.

Concernant la trêve hivernale, elle sera donc repoussée de deux mois. Cette période, pendant laquelle les locataires sont protégés d'expulsion, prendra donc fin le 31 mai 2020 au lieu du 31 mars comme initialement prévu.