publié le 13/03/2020 à 10:30

Les mesures annoncées par Emmanuel Macron, jeudi 12 mars, pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus "coûteront des dizaines de milliards d'euros", a indiqué vendredi 13 mars le ministre des Finances, Bruno Le Maire.

"Nous ferons tout ce qui est nécessaire et même plus", a affirmé Bruno Le Maire à l'antenne de BFM et RMC, au lendemain de l'allocution télévisée du président Emmanuel Macron, précisant que l'État prendra à sa charge "l'intégralité de l'indemnisation des salariés" en chômage partiel.

Bruno Le Maire a également exprimé son regret à propos de la décision du président Donald Trump de fermer les frontières américaines aux voyageurs provenant d'Europe pour lutter contre le coronavirus, les qualifiant : "C'est une aberration sanitaire et c'est dommage parce qu'une aberration sanitaire provoque des aberrations politiques et provoque du chaos économique", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il compte exprimer sa position à son homologue américain Steven Mnuchin lors d'un entretien téléphonique dans la journée.