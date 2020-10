Coronavirus : à partir de quand est-on un cas-contact ?

publié le 23/10/2020 à 10:18

La deuxième vague de l'épidémie est bien là, et avec elle, les laboratoires reçoivent de nombreuses demandes de test Covid. Désormais, pour se faire tester, il faut avoir des symptômes ou être cas-contact. Mais qu'est-ce qu'un cas contact exactement ?

Vous êtes cas contact si vous avez passé du temps avec quelqu’un qui a été testé positif au coronavirus, si vous étiez avec lui à l’intérieur et que vous n’avez pas respecté strictement les mesures barrières : distance de plus d’un mètre, et port du masque pour tout le monde. Et ce, quelle que soit la durée du temps passé avec cette personne malade.

En revanche, "les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts", a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran. C’est compliqué, mais cela résume bien la situation. Si vous avez passé du temps avec un cas contact, pas besoin de vous ruer dans un laboratoire pour vous faire tester. Attendez que votre ami ait le résultat de son test. S’il est positif, vous irez vous faire tester. En attendant, respectez encore plus les mesures barrières.

Une quarantaine de 7 jours

On se fait donc tester si on est cas-contact, avec ou sans mail de l’assurance maladie, ou si on présente des symptômes de la Covid-19. Par ailleurs, il faut se mettre en quarantaine si on a des symptômes, si on est cas-contact, ou si on habite avec une personne testée positive.

Pour rappel, l'isolement est de 7 jours. Il faut compter donc 7 jours après le dernier contact avec une personne malade, ou 7 jours après la date de votre test, si vous êtes asymptomatique. Si vous avez des symptômes, ce peut-être plus long : il faut attendre 2 jours après la disparition complète de vos symptômes.

Que vous ayez eu des symptômes ou non, si vous avez été en quarantaine, il faut refaire un test pour vérifier que vous n’êtes plus positif et que vous pouvez reprendre une activité normale.