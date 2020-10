publié le 23/10/2020 à 07:35

La menace de la Covid-19 nous épuise. Après deux mois de confinement, nous avons dû intégrer à notre quotidien une série de gestes barrières et restreindre nos contacts, mais surtout, nous vivons avec la peur constante du virus.

Résultat, la fatigue physique s'est peu à peu transformée en fatigue mentale. Et ce phénomène est visible si l'on en croit le dernier rapport d'EPI-PHARE qui indique que la consommation d'anxiolytiques et de somnifères est en hausse depuis le confinement. Cette fatigue psychologique n'est en rien inédite, selon l'historien Georges Vigarello, mais celle-ci est exacerbée par l'épidémie de Covid-19 et est particulièrement lourde.

Qu'y a-t-il de propre à notre époque ? La perte des repères qui régissent nos vies. L'espace et le temps nous échappent. Certains lieux nous sont désormais interdits afin d'éviter les contaminations et il n'est plus possible de se projeter dans l'avenir.

Le pouvoir exécutif lui-même nous demande de changer notre rapport au temps en attendant un éventuel retour à la normale grâce à un vaccin. Emmanuel Macron l'a rappelé le 14 octobre, "nous en avons au moins jusqu'à l'été 2021 avec ce virus, tous les scientifiques sont clairs."

Notre seule solution reste donc de ne penser qu'au présent, comme le suggérait le poète épicurien Horace en écrivant "carpe diem" (cueille le jour présent sans te soucier du lendemain) ? Pas si simple selon Georges Vigarello : "Mais quel présent ? Un présent dans lequel l'espace nous échappe ? Il n'a de sens que si on le lie à un passé et à un avenir. Le présent est condamné à une situation crispante."

Dans ce septième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent l'histoire de la fatigue avec l'historien Georges Vigarello, auteur de l'"Histoire de la fatigue : du Moyen-Âge à nos jours" (éditions du Seuil, 2020).

