publié le 16/10/2020 à 08:07

Emmanuel Macron a promis ce mercredi 14 septembre une nouvelle stratégie de tests pour réduire "drastiquement" les délais. Il évoquait notamment le développement des tests salivaires. Des tests qui existent pourtant déjà, mais la France tarde à les autoriser. Il y a notamment EasyCov, un dépistage mis au point par des chercheurs du CNRS à Montpellier.

À leur tête, Franck Molina, directeur de recherche, assure que "les performances de ce test, qui est maintenant extrêmement fiable, sont au moins aussi bonnes, voire meilleures, que celles du naso-pharyngé". "On se demande bien ce qu'il se passe", s'interroge le scientifique. "Parallèlement, on voit des choses intéressantes, comme les tests antigéniques achetés en masse alors que le notre a été conçu en France. Mais nous, nous ne recevons pas de réponse", s'insurge Franck Molina.

Ce test salivaire n'est pourtant pas très cher, 20 euros, et très simple à utiliser. La salive est prélevée avec une pipette que l'on met dans une petite machine qui chauffe au bout de 40 minutes. La couleur change et indique un résultat positif ou négatif. Un médecin pourrait l'utiliser dans son cabinet et il pourrait aussi être installé à l'entrée des Ehpad. Le test Easycov a été mis au point par un consortium de chercheurs du CNRS.

150.000 tests ont déjà été vendus dans le monde

Il intéresse les entreprises françaises : 150.000 tests ont déjà été vendus dans le monde, mais rien en France. La Haute autorité de santé estime que les données ne sont pas suffisantes. L'aéroport de Djibouti l'utilise pourtant tous les jours et il a été évalué par le CHU de Montpellier qui l'a jugé très fiable. Depuis qu'Emmanuel Macron en a parlé, les concepteurs ont été appelés par la Haute autorité de santé et le ministère de la Santé. Ils espèrent enfin obtenir un feu vert.

À écouter également dans ce journal :

Aides annoncées par Macron - Ceux qui touchent les aides au logement n'auront pas droit au coup de pouce de 150 euros annoncé par Emmanuel Macron. Les bénéficiaires des APL recevront une prime de 100 euros par enfant s'ils en ont, mais ils ne sont pas concernés par l’aide d’urgence de 150 euros, contrairement à ce qui a été annoncé mercredi soir par le chef de l'État.

Perquisitions chez Véran et Salomon - Les bureaux du ministre de la santé et du directeur général de la santé ont fait l’objet d’une perquisition jeudi 15 octobre. La date aurait été fixée depuis longtemps, mais elle tombe au lendemain de l’intervention du Président annonçant la mise en place d’un couvre-feu pour une partie du territoire. Les policiers assurent que ces perquisitions étaient prévues de longue date.

Affaire Estelle Mouzin - L'opération s'est achevée dans la nuit. Une reconstitution de six heures, en présence de Michel Fourniret et de son ex-compagne, a eu lieu jeudi 15 octobre en Seine-et-Marne, où la fillette de 9 ans a disparu en 2003. Monique Olivier charge son ancien mari, qui semble lui assez confus et diminué selon l'avocat de la famille de la fillette.