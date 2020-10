Covid-19 : l'aération des pièces rejoint officiellement la liste des gestes barrières

publié le 21/10/2020 à 16:09

Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé, a publié une vidéo sur son compte LinkedIn mardi 20 octobre. Il liste les "10 conseils" à suivre pour endiguer l'avancée du coronavirus en France et l'aération des pièces en fait désormais partie.

"C’est très important de savoir comment se protéger soi-même, protéger les personnes auxquelles on tient le plus, et agir collectivement contre le virus". Outre les gestes barrières désormais connus, comme le port du masque ou le lavage des mains fréquents, le Directeur général de la Santé insiste désormais sur l'importance de l'aération des pièces ou des locaux clos.

"Il y a des nouveaux gestes, nouveaux réflexes à acquérir tous ensemble. L’aération des locaux qui est toute simple à faire, même pendant l’hiver, pour tout simplement aérer les locaux et réduire la quantité éventuelle de virus, plusieurs fois par jour, n’hésitez pas", a-t-il détaillé. De fait, cette nouvelle consigne rejoint bien la liste officielle des gestes barrières, a confirmé la Direction générale de la Santé à BFMTV.

Cette recommandation était réclamée par de nombreux soignants, en raison des nouvelles connaissances sur la transmission du Covid-19 par "aérosols", via de fines gouttelettes en suspension dans l'air expiré par les malades, et pas uniquement via les postillons.