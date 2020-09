Coronavirus en France : pourquoi l'isolement est réduit à 7 jours ?

publié le 12/09/2020 à 07:46

C'est un changement majeur qu'a annoncé Jean Castex ce vendredi 11 septembre dans le cadre des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. En effet, il a indiqué que "sur proposition du Conseil scientifique, la durée d'isolement sera ramenée à sept jours". Une mesure prise après discussion au sein du conseil de défense Covid qui a eu lieu dans la matinée, et qui s'adosse sur deux observations.

La première est un constat purement médical. En effet, c'est durant cette première semaine que le risque de contaminer une tierce personne est le plus élevé. "On est davantage contagieux dans les cinq premiers jours qui suivent les symptômes ou la positivité d’un test. Au-delà d’une semaine, la contagiosité demeure mais elle est très faible", avait expliqué Olivier Véran le 8 septembre sur France Inter.



La seconde raison est purement sociale : il convient de rappeler qu'en France, la quatorzaine n'est pas obligatoire et les Français ont du mal à s'y habituer. C'est pour cela que Jean Castex a annoncé des contrôles renforcés du respect de l'isolement. "Il est primordial que chacun respecte strictement cette durée d'isolement ce qui donnera lieu à des contrôles", a-t-il précisé. À noter que la levée de l'isolement est conditionnée à un test Covid négatif.