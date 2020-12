Coronavirus : 53% des Français sont prêts à se faire vacciner

publié le 04/12/2020 à 16:29

Les vaccins contre le coronavirus arriveront en France dès le mois de janvier. Ils seront gratuits et non-obligatoires. Pourtant, le ministre de la Santé ne se voile pas la face : "nous devons nous immuniser contre les peurs", a dit Olivier Véran. Et pour cause, seuls 53% des Français sont prêts à se faire vacciner selon une étude de la Haute autorité de santé. Un chiffre qui n'arrête pas de baisser.

Selon cette étude réalisée au mois de novembre, seule la moitié des personnes interrogées disent vouloir se faire vacciner. Santé publique France avait réalisé exactement le même sondage en juillet dernier. 64% des Français étaient favorables au vaccin à ce moment-là, soit une perte de dix points en cinq mois. Les Français refusent ces vaccins pour deux principales raisons : ils ne les trouvent pas suffisamment sûrs ou préfèrent d'autres moyens de prévention comme les gestes barrières.

Les plus âgés acceptent beaucoup mieux ces vaccins contre le coronavirus, selon le détail par tranches d'âges de l'étude. Près des trois quarts des plus de 65 ans y sont favorables. C'est une bonne chose, car ces personnes vulnérables au virus seront parmi les premières à se faire vacciner. Dernière conclusion de cette étude : 90% des médecins généralistes et des pharmaciens conseilleraient à leurs patients de se faire vacciner. Les Français font confiance à ces soignants de proximité et font souvent appel à leur opinion. Reste à savoir s'ils parviendront à convaincre les plus réticents.