publié le 04/12/2020 à 12:59

À peine un an après le début de la pandémie, la France se prépare à injecter ses premières doses de vaccin, si tout va bien d'ici le mois prochain. Comme prévu, cela se fera trois étapes. La campagne prévoit de s'étaler sur six mois. Les vaccinations doivent démarrer dès janvier par les plus fragiles.

Les 750.000 résidents des Ehpad et le personnel soignant qui s'occupe de toutes les personnes âgées seront d'abord vus par un médecin pour évaluer leur état de santé, vérifier leur consentement ou celui de leur famille et ensuite deux piqûres à trois semaines d'intervalle, toujours par le médecin.

Les personnes du même âge - 75, 80, 90 ans - qui vivent chez elles, et donc pas en collectivité avec les risques de promiscuité, seront vaccinées à partir de février, puis la population générale au printemps.