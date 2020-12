publié le 04/12/2020 à 12:05

Le gouvernement a présenté ce jeudi 3 décembre la stratégie vaccinale de la France, alors que les premiers vaccins contre la Covid-19 devraient être autorisés dans quelques semaines. L'Union européenne a déjà précommandé plus d'1,5 milliard de doses, 200 millions de doses sont destinées à la France.



Ce chiffre est colossal sachant que la France ne compte que 66,5 millions d'habitants. Or, avec 200 millions de doses, on peut théoriquement vacciner 100 millions de personnes. En effet, il faut deux injections par personne à trois semaines d'intervalle.

Ensuite, Jean Castex a expliqué que le gouvernement avait fait le choix de prendre "une marge de sécurité". Il y a forcément des aléas logistiques. De plus, il s'agit de précommandes de candidats vaccins. Certains ne révéleront peut-être pas efficaces, ou ne seront pas autorisés par les autorités de santé.

La France ne paiera que ce qui sera livré. 1,5 million d'euros ont d'ores et déjà été budgétés pour 2021 à cet effet dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. À noter que si les vaccins les plus avancés ne sont pas français, ils doivent être produits en France par des sous-traitants en Eure-et-Loir et Indre-et-Loire.