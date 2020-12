George W.Bush, Barack Obama et Bill Clinton en 2017

publié le 04/12/2020 à 09:43

C'est un trio d'anciens présidents qui encourage la population américaine à se faire vacciner contre la Covid-19. Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton se sont tous les trois engagés à se faire vacciner et sont même prêts à le faire à la télévision pour prouver sa sécurité et leur confiance.

Un sondage réalisé par Gallup à la mi-novembre, a montré que 42% des Américains ne prendraient pas le vaccin même s'il était "disponible dès maintenant sans frais". Barack Obama a déclaré qu'il prendrait le vaccin une fois qu'il serait disponible pour les personnes "qui sont moins à risque", les premières personnes vaccinées étant les plus vulnérables. "Je suis prêt à le faire à la télévision, à le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à la science. Ce en quoi je n'ai pas confiance, c'est d'obtenir la Covid", a déclaré le 44e président des États-Unis.

L'attaché de presse de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Bill Clinton, a déclaré à CNN qu'il était lui aussi prêt à être filmé pendant son vaccin. "Le président Clinton prendra certainement un vaccin dès qu'il sera disponible, et il le fera dans un cadre public si cela aide à inciter tous les Américains à faire de même", a déclaré Angel Urena.

"Premièrement, les vaccins doivent être jugés sûrs et administrés aux populations prioritaires. Ensuite, le président Bush fera la queue pour le sien, et le fera volontiers devant la caméra", a de son côté indiqué Freddy Ford, chef de cabinet de George W. Bush.