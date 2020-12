publié le 04/12/2020 à 12:43

Le Gouvernement a présenté ce jeudi 4 décembre sa stratégie vaccinale alors que l'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus en France pourrait être imminente. À cette occasion, si les ministres ont insisté pour qu'un maximum de Français se fassent vacciner, il n'est pas question de rendre le vaccin obligatoire pour qui que ce soit.

Et le refus de se faire vacciner n'entraînera pas d'empêchement dans la vie quotidienne. Il est vrai qu'une compagnie aérienne australienne a annoncé la semaine dernière qu'elle rendrait obligatoire la vaccination pour les passagers, mais elle a été désavouée, contredite par ses propres autorités de santé. L'idée, c'est plutôt d'expliquer l'intérêt du vaccin.

Selon les premiers résultats, il évite les formes graves et la mortalité. Donc il nous protège et indirectement, les hôpitaux seront moins pleins. Les opérations des malades non Covid ne seront plus déprogrammées. Plutôt que la contrainte et l'obligation, le Gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun.