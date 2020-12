Coronavirus : la stratégie vaccinale du gouvernement est-elle bonne ?

publié le 04/12/2020 à 11:24

Le Premier ministre a profité ce jeudi 3 décembre de son point hebdomadaire sur la situation sanitaire pour détailler la stratégie française en matière de vaccination. Il faut dire que le gouvernement joue gros avec un vaccin basé sur des méthodes jamais utilisées auparavant et qui arrive après seulement quelques semaines.

Selon Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, il n’y a "pas forcément" de risque politique dans cette stratégie. "Je crois que le gouvernement a bien compris qu’on était passé dans une phase complètement nouvelle. Parce que, tant qu’on était dans le traitement de la pandémie, il y avait consensus, il fallait faire quelque chose. Aujourd’hui, le gouvernement fait face à une population qui est très éclatée", dit-il. "Pour faire court, il y a les impatients, ceux qui veulent se faire vacciner le plus vite possible, les opposants et probablement la population la plus nombreuse, qui sont les attentistes", ajoute-t-il.

Quant aux réticences, Caroline Michel-Aguirre de l'Obs explique que "les Français sont la population la plus réticente au vaccin, la plus inquiète". Elle estime cependant "qu’il faut quand même relativiser, parce que sur la moitié des Français qui se déclarent réticents, il y en a 10% qui sont extrêmement réfractaires et 35 à 40% qui sont hésitants. Par ailleurs, quand on regarde la population qui va être ciblée en priorité, ils se font vacciner majoritairement contre la grippe chaque année", dit-elle.