publié le 04/12/2020 à 07:48

Pédagogie et mode d'emploi. Le Premier ministre a dévoilé jeudi 3 décembre la stratégie de vaccination. Un calendrier a également été donné par Jean Castex : d'ici le 29 décembre, l'Europe délivrera son feu vert aux vaccins Pfizer et Moderna. La France devra ensuite donner son autorisation avant le début de la campagne prévue début janvier dans les Ehpad. Les personnes âgées et les personnes fragiles seront vaccinées à partir de février et le reste de la population à partir du printemps.

Avec ces annonces, le gouvernement cherche à établir un contrat de confiance avec les Français alors que 60% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. "Le chiffre de défiance peut changer si on joue réellement la transparence à chaque étape", estime Christian Bréchot. Alors que les anti-vaccins mettent en avant la rapidité et le manque de recul sur les éventuels effets secondaires, le virologue explique que "les processus sont très accélérés, mais cela veut pas dire que ce vaccin n'est pas observé de la même façon qu'un autre".

Pour l'ancien directeur de l'Inserm et de l'institut Pasteur, "un vaccin efficace peut casser la transmission", en plus d'éviter les formes graves de la maladie. Il est néanmoins nécessaire d'"attendre la confirmation des autorités réglementaires parce qu'"il faut aller vite, mais on doit également se donner l'ensemble des précautions", poursuit-il.