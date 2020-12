publié le 04/12/2020 à 05:51

"Faites-vous vacciner" : avec pédagogie et persuasion, le Premier ministre tente d'instaurer un contrat de confiance avec les Français. Jean Castex a dévoilé jeudi soir sa stratégie et a donné des dates. D'ici le 29 décembre, l'Europe donnera un feu vert aux vaccins Pfizer et Moderna, ensuite la France donnera le sien.

"J'entends les réticences, j'entends les craintes", a dit le Premier ministre, mais Jean Castex l'assure : il n'y a pas eu de précipitation, ces doses seront sûres. Et s'il se veut rassurant, c'est parce qu'il sait que la défiance des Français à l'égard du vaccin est forte : près de 6 Français sur 10 n'ont pas l'intention de se faire vacciner, selon un récent sondage Ifop. Le chef du gouvernement n'a pas vraiment le choix s'il veut s'éviter un vent de fronde : sa stratégie, c'est l'incitation, pas l'obligation.

La vaccination, "un acte altruiste", selon Jean Castex qui appelle les Français à être les plus nombreux possible à se soumettre aux injections. Même exhortation pour le nombre de convives pour les fêtes de fin d'année, mais cette fois le Premier ministre ne se contente pas d'appeler au bon sens : il recommande désormais une jauge maximale de six adultes autour de la table, sans compter les enfants.

Des consignes concrètes et des conseils pratiques pour éviter un reconfinement à la mi-janvier, car c'est bien là la principale crainte de Jean Castex qui a insisté sur la situation des États-Unis, où une flambée de nouveaux cas est redoutée après les relâchements observés après les fêtes de Thanksgiving.

À écouter également dans ce journal :

Pédophilie - L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec a été condamné à 15 ans de prison ferme. Si le pédophile autoproclamé a été jugé pour quatre viols, il est soupçonné d'avoir agressé 300 adolescents et enfants.

Coronavirus aux États-Unis - Pic de contamination après les rassemblements familiaux liés à Thanksgiving : 210.000 nouveaux cas en 24 heures, un nouveau triste record pour le pays le plus touché par la pandémie.

Téléthon - Coup d'envoi d'un Téléthon particulier ce vendredi 4 décembre. Une 34ème édition sans la plupart des animations bénévoles, en raison de l'épidémie de coronavirus, or on sait que le terrain représente 40% des dons. L'an passé, 87 millions d'euros avaient été récoltés.