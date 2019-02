publié le 02/02/2019 à 10:02

Le gâteau de crêpes est une belle recette pour célébrer la Chandeleur. Même s'il faut un peu de temps de repos pour la pâte à crêpes, puis pour le gâteau, il est très simple à réaliser.



La farine de châtaigne est une farine très riche en fibres et son goût de noisette en fait une farine particulièrement adaptée aux recettes d’hiver. De toutes les farines de fruits à coques, c’est celle qui contient le moins d’huile, et le plus d’amidon résistant, si bénéfique à l’intestin.



Elle est riche en acides aminés essentiels, vitamine E, et vitamines du groupe B. Elle est également riche en minéraux comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le potassium et le fer. En France, cette farine vient principalement de Corse ou d’Ardèche.





La farine de riz est quant à elle la farine sans gluten la plus neutre. Elle adoucit la saveur de la châtaigne dans cette recette. La fécule apporte une texture soyeuse pour une pâte à crêpe souple.





Astuces : les crêpes sans gluten sont toujours plus souples lorsque la pâte est à l’huile plutôt qu’au beurre. Pour obtenir des crêpes de même dimension, utilisez la même louche pour verser la pâte dans la poêle. Pour savoir si votre poêle est bien chaude, projeter dessus une giclée de gouttes d’eau : si ça grésille, la poêle a la bonne température pour les crêpes.

Chandeleur : le gâteau de crêpes sans gluten à la châtaigne Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour environ 20 à 22 crêpes :



- 210 g de farine de châtaigne

- 100 g de farine de riz

- 180 g de fécule de maïs

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 2 pincées de sel fin

- 4 œufs à température ambiante

- 800 ml de lait (utilisez le lait de votre choix, animal ou végétal)

- 2 cuillères à soupe d’huile végétale neutre



Pour la garniture :



- 250 ml de crème fleurette très froide.

- 2 cuillères à soupe de sucre glace : 1 pour la crème fouetté, 1 pour la décoration

- 500 g de crème de marron



- 1 marron glacé pour la décoration

Les ingrédients pour le gâteau de crêpes sans gluten à la châtaigne Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation des crêpes :

- Dans un grand saladier, mélangez ensemble les ingrédients secs : les farines, la fécule, la poudre à lever et le sel fin



- Dans un saladier moyen, mélangez ensemble les ingrédients humides : les œufs, le lait et l’huile



- Verser très doucement, en remuant au fouet, les ingrédients humides dans le mélange des ingrédients secs, jusqu’à obtenir une texture lisse. Si par hasard il y a quelques grumeaux, passez simplement la pâte à la passoire au-dessus d’un autre saladier



- Laisser reposer au frigo au moins 1 heure (la pâte peut parfaitement se préparer le matin ou la veille, du moment qu’elle reste au frais)



- Faites chauffer une poêle à crêpe, légèrement huilée avec un papier absorbant imbibé d’huile. Cuisez chaque crêpe recto-verso quelques minutes



Préparation de la garniture du gâteau :



- Dans un grand saladier bien froid (l’idéal est un saladier en métal laissé au frigo 30 minutes), battre au fouet électrique la crème fleurette avec 1 cuillère à soupe de sucre glace pour fabriquer la crème fouettée. Versez alors la crème de marron et mélangez délicatement pour obtenir une texture onctueuse



- Montez le gâteau en recouvrant chaque crêpe d’un peu de garniture, jusqu’à la dernière crêpe, qui reste sans garniture. Elle sera décorée juste avant de servir le gâteau



- Mettez le gâteau au moins 1 heure au réfrigérateur. Au moment de servir, saupoudrez la crêpe du dessus d’un peu de sucre glace et d’un marron glacé en son centre. Mais chacun peut laisser libre court à son inspiration...

Monter le gâteau en recouvrant chaque crêpe d'un peu de garniture Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

