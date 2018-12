publié le 17/12/2018 à 10:31

On croise de plus en plus de gens qui disent : " je suis allergique au gluten". Quand on lit tout ce qui traîne sur le sujet, on arrive à 20% de la population qui seraient allergiques au gluten. Petite mise au point, bien souvent ce que l'on présente comme une allergie n'est en fait qu'une simple intolérance. Les symptômes sont supportables : troubles du transit, maux de tête, ce n'est pas agréable mais cela n'a rien à voir avec une allergie.



L'allergie au gluten existe, mais elle ne concerne que 1% de la population française. Elle porte même un nom : la maladie cœliaque. Les symptômes de l'allergie sont multiples diarrhée, constipation, dépression, douleurs osseuses, crampes et ils se manifestent quand il y a consommation de gluten. Et on en trouve un peu partout : les pâtisseries, le pain, les biscuits, les soupes en conserve, les bières et mêmes dans certains médicaments.

Il y a donc beaucoup de pièges à éviter. Certaines étiquettes comportent la mention "très faible teneur en gluten". Si vous avez la maladie de cœliaque, passez votre chemin et rabattez-vous sur des aliments sans risque pour vous, comme le riz, le maïs, le sarrasin ou les pommes de terre.

Pour détecter cette maladie, on peut faire un autotest en pharmacie. Cela vous prendra dix minutes pour en avoir le cœur net. Si vous êtes atteint, l'assurance maladie vous aidera à faire vos courses. Certains produits estampillés "sans gluten" font l'objet d'un remboursement de la sécurité sociale.