Sans gluten : où acheter une galette des rois à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse...

À Montpellier, Tours, Marseille, Châteauroux, Toulouse, Lyon ou Paris : de plus en plus de délicieuses adresses proposent des galettes des rois et des couronnes des rois sans gluten. De quoi régaler tous les gourmands jusqu'à fin janvier.



À Montpellier, "Les Demoiselles de Montpellier", le salon de thé 100% sans gluten, proposent le gâteau des rois, la couronne traditionnelle du sud de la France. Ce magnifique gâteau au délicat parfum de fleur d’oranger est garni de fruits confits.

- Part individuelle : 4,50 euros

- Gâteau 8 personnes : 32 euros (sur commande ; il est existe aussi sans lactose)

"Les Demoiselles de Montpellier", 2 rue de la Carbonnerie, 34000 Montpellier

À Montpellier toujours

"Joy Healthyfood", le restaurant-salon de thé-traiteur, est un lieu sans gluten et vegan. La galette des rois à la frangipane est donc totalement végétale.



- Pour 4 personnes : 15 euros

- Pour 8 personnes : 25 euros



"Joy Healthyfood", 55 rue Estelle, 34000 Montpellier

À Tours

"Les Gloutons Sans Gluten", ce traiteur qui cuisine bio avec des farines locales, propose sur commande, avec possibilité sans lactose, une superbe galette avec trois garnitures aux choix : frangipane traditionnelle, pommes caramélisées et la toute nouvelle la crème de citron. Les galettes sont livrées à l’épicerie "Sur La Branche", avec possibilité de livraison dans Tours centre.



- Galette pour 6 personnes : 15 euros.



"Sur La branche", 2 bis place de la Victoire, 37000 Tours

À Marseille

"La pépite", boulangerie-pâtisserie 100% sans gluten et bio, est une boutique-labo où on peut voir la cuisine et admirer la fabrication des desserts. Là aussi, sud de la France oblige, c’est la couronne des rois qui est proposée. Elle est également sans lactose et les éclats d’oranges confites qui la décorent et qui parfument l’intérieur de la pâte sont faits maison.



- Couronne pour 6 personne : 29 euros



"La pépite", 145, rue de Seine, 13007 Marseille

À Châteauroux :

La boulangerie-pâtisserie "Beau" propose une galette à la frangipane. Les galettes sont vendues au poids, ce qui permet de choisir une garniture plus ou moins riche. Chez Christophe Beau, avec ou sans gluten, c’est le même prix !



Une galette pour 4 personnes coûte entre 10 et 15 euros, une pour une 6 personnes entre 16 et 18 euros. C’est un lieu mixte, et si les desserts et les pains sans gluten sont préparé avant le reste de la production, il reste un risque de contamination.



Boulangerie "Beau," 1 place Lafayette, 36000 Châteauroux

À Toulouse :

Le restaurant-salon de thé "La reine Margot" est un lieu 100% sans gluten et propose sa galette en part individuelle (4,80 euros) ou, sur commande, pour 8 personnes (34 euros).



"La Reine Margot", 13, rue Peyrolières 31000 Toulouse

À Lyon :

"Les Gasteliers", la pâtisserie-salon de thé-traiteur, propose des galettes des rois à la frangipane ou à la crème de noisette :



- Part individuelle : 3 euros

- Galette 6/8 personnes : 24 euros



Il existe aussi des galettes saveur brownie ou pistache/griottes :



- Part individuelle : 3,5 euros

- Galette 6/8 personnes : 28 euros



"Les Gattiliers", 123, rue de Sèze, 69006 Lyon

À Paris :

"Sitron", la pâtisserie-salon de thé 100% sans gluten, propose sa galette à la frangipane amande mais aussi une galette citron, marmelade de citron et éclats de citrons confits, ainsi qu'une noisette et gianduja.



Laure, en bonne normande s’assure que le beurre soit du Lescure A.O.P. Sur commande :



- Galette 4 personnes : 24 euros

- Galette 6 personnes : 36 euros

- Galette 8 personnes : 48 euros



"Sitron", 59, rue des Batignolles, 75017 Paris ; 15 rue Marie Stuart, 75002 Paris

Chez "Biosphère Café", le restaurant- salon de thé bio et 100% sans gluten, la galette peut être pur beurre ou sans lactose.



- Galette 6/8 personnes : 28 euros (uniquement sur commande)



Biosphère Café: 47, rue de Laborde 75008 Paris



Chez "Foucade", la galette est préparée, comme toujours dans ce salon de thé bio et 100% sans gluten, avec des ingrédients non raffinés et sans lactose.



Il existe deux garnitures possible : traditionnelle amande brute (part individuelle : 5 euros ; galette 4/6 personnes : 24 euros ; 6/8 personnes : 32 euros) mais également une version exotique à l’ananas/coco (part individuelle : 5 euros ; galette 4/6 personnes : 26 euros ; 6/8 personnes : 35 euros). À déguster sur place ou sur commande.



"Foucade", 6, rue de Bretagne 75003 Paris ; 24 rue des Moines, 75017 Paris

Enfin, la boulangerie "Chambelland" , bio et 100% sans gluten, propose son carreau des rois, fondant et léger, avec un cœur fondant à l’amande inspiré de la frangipane. Les fèves sont en faïence, inspirées d’un jeux de 32 cartes.



- Part individuelle : 4,80 euros

- Galette 6/8 personnes : 35 euros (sur commande).



"Chambelland", 14 rue Ternaux, 75011 Paris

