"La belle vie sans gluten" : la boulangerie qui fournit grand public, étoilés et l'Élysée

publié le 26/01/2019 à 10:05

Tombée dans la marmite de la grande cuisine française dès son plus jeune âge, Clémentine Oliver, petite-fille et fille des chefs Raymond Oliver et Michel Oliver du restaurant "Le Grand Véfour", se fait aujourd’hui son prénom. Intolérante au gluten, elle adapte avec talent les grands classiques de la boulangerie et de la pâtisserie française.



La gastronomie et ses plus grands restaurants étoilés font partie du patrimoine français. Dans ce domaine, on ne plaisante pas, même avec le “sans gluten“. Clémentine Oliver connait cette exigence, ayant elle-même fait ses classes auprès de Christian Constant, et relève avec succès le défi.

Sa gamme de pains, de viennoiseries et de pâtisseries est fabriquée dans son atelier certifié 100% sans gluten et uniquement avec des farines bio. Chaque pain est façonné à la main.

Les baguettes façonnées à la main de "La belle vie sans gluten" Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Baguettes, mini-baguettes, pains ronds, pains aux graines, pains de mie, buns burger, fougasses au thym et au romarin, biscuits chocolatés, brownies, cannelés, cakes aux différentes saveurs, cookies, sablés, pains aux raisins, chouquettes, cheesecakes au citron, tartes et pâtisseries comme le Paris-Brest ou la tartelette chocolat-amande : rien ne manque pour régaler les gastronomes sans gluten.



Clémentine Oliver fournit d’abord les palaces et les restaurants les plus étoilés, évidemment, les restaurants de Christian Constant, mais aussi Guy Savoy, Benjamin Brial (Lutécia), Éric Frechon (Bristol), Julien Dumas (Lucas Carton), David Bizet (Taillevent), Nicolas Sale (Ritz Paris), Christophe Guibert (Ritz Paris), Christophe Raoux (Peninsula), Christophe Hache (Crillon), Julien Roucheteau (Lancaster), David Réal (The Westin Paris Vendôme), jusqu’à Guillaume Gomez (chef des cuisines du Palais de l’Elysée) et Thierry Charrier (ministères des Affaires étrangères).

Les produits de "La belle vie sans gluten" Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Prix raisonnables

Mais si le quotidien de Clémentine Oliver est rempli de chefs étoilés, elle n’en garde pas moins les pied sur terre car elle sait mieux que personne combien il est difficile de trouver de la boulangerie sans gluten fraîche et de qualité. C’est donc dans sa boutique parisienne, au pied de la Tour Eiffel, qu’elle propose au grand public ses produits de boulangerie et pâtisserie. Oui, exactement les même que ceux servis à la table des grands restaurants et qu’à la table du palais de l’Elysée.



Ses prix sont très raisonnables : baguette sans gluten sans lactose pour Christian Constant : 2,50 € ; mini ficelle pour Guy Savoy : 1,20 € ; boule sans gluten et sans lactose pour le palais de l’Élysée : 1,90 € ; fougasse vegan pour Alain Passard : 3,70 € ; gros cannelé 2,50 € ; Paris-Brest : 6 €.



Boulangerie "La belle vie sans gluten" : 8 rue Augereau, 75007 Paris

Le Paris-Brest de "La belle vie sans gluten" Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

