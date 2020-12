Cancer : Michel Cymes met en garde contre les effets du jeûne

publié le 08/12/2020 à 10:07

Une idée se répand selon laquelle le jeûne serait utile pour contenir un cancer qui se serait déclaré. Ne pas manger ou suivre un régime alimentaire fait de restrictions optimiserait les effets de la chimiothérapie au prétexte que les cellules seraient affamées. Toutefois, il n’existe aucune preuve scientifique qui valide ces allégations. Et rappelons que pour les chercheurs, tout ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement ne peut être considéré comme vrai.

Certains patients pratiquent le jeûne sans en parler à leur médecin : un mauvais calcul, parce que lorsque nous sommes dénutris, cela entraîne une cascade de problèmes. Le patient s’expose d’abord à des complications post-opératoires et risque ainsi de rester plus longtemps à l’hôpital.

Mais surtout, lorsque le malade perd de la masse musculaire, il tolère plus difficilement la chimiothérapie. Et s'il y a un problème de tolérance, il faut réduire les doses, mais si on les réduit, le traitement perd en efficacité. En d'autres termes, si vous prenez deux malades dont le cancer en est au même stade, celui qui est dénutri présente un risque de mortalité supérieur à celui qui s’alimente correctement.

Le jeûne : des effets préventifs ?

Pour les non-cancéreux, le jeûne peut-il présenter des effets préventifs sur le développement de la maladie ? C’est une idée qui circule activement mais là encore, rien n'a été prouvé sur l’Homme. Soit, certains effets ont été observés sur des cellules ou sur des animaux en laboratoire, mais s'il s’agissait d’une solution scientifiquement validée, la communauté médicale serait ravie de la crier sur les toits.

Pour conclure, si vous avez des envies de jeûne pour prévenir un hypothétique cancer, je vous conseille de jeûner quand vous avez envie d’alcool, de sucres rapides ou de mauvaises graisses. En revanche, ne vous privez de rien lorsque l’on vous sert des légumes, des fruits et des bons acides gras de la famille des Omega 3 ou Omega 6.