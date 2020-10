Cancer du sein : comment réaliser son autopalpation mammaire ?

publié le 12/10/2020 à 07:02

Chaque année plus de 58.000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer du sein. À l'occasion d'octobre rose, mois dédié à la sensibilisation, les professionnels de santé et les associations encouragent les femmes à s'adonner à l'autopalpation mammaire, c'est-à-dire à réaliser leur propre examen de la poitrine.

"Soi-même, on connaît mieux ses seins plutôt que le médecin qui les voit de temps en temps", explique à RTL.fr Nasrine Callet, gynécologue et oncologue à l'Institut Curie de Paris. L'objectif est d'accélérer le diagnostic en encourageant les femmes à aller consulter rapidement lorsqu'elles remarquent elles-mêmes une anomalie sur leur poitrine. "Plus un cancer est dépisté tôt, meilleur est le pronostic", résume Nasrine Callet.

L'autopalpation mammaire peut être réalisée tous les mois, à partir de la première prise d'un contraceptif ou aux alentours des premières expériences sexuelles. L'idéal est de l'effectuer après la période de ses règles pour éviter que les seins ne soient gonflés. Voici comment procéder.

Étape 1 : observez votre poitrine

"Il faut d'abord se mettre en face d'un miroir, les bras le long du corps puis les bras levés", indique Nasrine Callet. À chaque fois, regardez bien la forme de vos seins et votre peau. "Est-ce qu'elle a changé ? Est-ce qu'il y a des rougeurs, un creux, des marques ?" interroge la gynécologue. Notez si vous observez quelque chose d'inhabituel.

Étape 2 : palpez vos seins

Ensuite, vient la palpation. Celle-ci est à réaliser progressivement, bras levé, sur toute la largeur du sein avec la main opposée (main droite, sein gauche, par exemple). Faites des petits cercles.

"Cadran par cadran, on appuie sur la glande mammaire jusqu'à la cage thoracique, du haut vers le bas, puis du mamelon vers l’extérieur", guide Nasrine Callet. Il faut également palper jusqu'au cou et jusqu'à l'aisselle. Lors de cet examen, il faut faire preuve d'attention et noter si éventuellement il y a "une grosseur".

Si une boule est détectée, attardez-vous sur ses caractéristiques (est-elle mobile ? est-elle douloureuse ?) mais ne paniquez pas. "Il ne faut pas s’affoler, ce peut être des choses bénignes,comme des kystes", rassure Nasrine Callet. Par contre, prenez le temps de vérifier à nouveau un mois après. En cas de doute persistant, n'hésitez pas à consulter.

Étape 3 : pressez vos tétons

Finissez par l'observation de la région autour du mamelon. "Notez, si vous voyez une sorte d'eczéma ou un écoulement qui sort du téton lorsque vous le pincez", insiste Nasrine Callet. Là encore, si vous observez quelque chose d'inhabituel, consultez un médecin généraliste ou un gynécologue. Celui-ci procédera à son tour à un examen et prescrira si besoin, une mammographie pour confirmer le diagnostic.