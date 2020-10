Cancer du sein : un mari témoigne

publié le 29/10/2020 à 02:03

Sylvie est seule. Le premier confinement a été difficile à vivre. Souffrant de douleurs handicapantes, elle est obligée de se déplacer pour ses soins. Elle a peur d'être contrôlée par la police.

Il y a plus d'un an, l'ex compagne de Laurent a décidé de le quitter lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Ils étaient ensemble depuis plus de 20 ans. Depuis, ils sont toujours en contact et se sentent bien lorsqu'il sont ensemble. Laurent a décidé de rester à ses côtés malgré tout.

Marine n'a plus de nouvelles de son fils de 38 ans. Il ne l'appelle ni pour les fêtes ni pour son anniversaire. Il a rendu visite à Marine une fois, cet été, pour lui présenter sa nouvelle compagne et lui annoncer qu'ils attendaient un enfant. Depuis, plus rien. Marine souhaitait savoir comment avoir une conversation avec son fils avant la naissance du petit.

A 54 ans, Laurent cherche encore l'amour. Mais il est très timide. Comme bloqué par un échec passé, il n'arrive pas à faire des rencontres malgré ses efforts. Il voudrait que les choses changent.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- Emotifs Anonymes : Groupe de parole pour personnes avec des problèmes émotionnels

www.emotifsanonymes.eu

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook