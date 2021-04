Bien-être : comment évacuer sa frustration et retrouver une force tranquille

publié le 18/04/2021 à 09:15

Souvent, la frustration, on la garde pour soi, en se disant que ça va passer. Mais à l’intérieur, ça bout dans tous les sens. Ça serait donc beaucoup mieux de trouver un moyen de la faire sortir.

Je vous propose de rugir comme un lion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité, dans les années 90, signée Jean-Paul Goude pour de l’eau gazeuse. Elle mettait en scène une jeune femme assoiffée dans la savane qui se retrouvait face à un énorme lion et se mettait à rugir plus fort que lui. C’est ce cri que je vous propose de pousser !

Vous allez vous asseoir le dos bien droit, sur une chaise ou sur votre canapé. Vous pouvez le faire assis face à un miroir aussi, c’est encore mieux. Puis vous allez mettre vos mains sur vos genoux. Imaginez que ce sont des pattes de lion, avec des grosses griffes au bout.

Retrouver une force tranquille

Pliez vos doigts, ensuite ouvrez la bouche en grand, tirez la langue le plus loin et le plus fort possible. Prenez une grande inspiration. Expirez en rugissant comme le ferait le roi des animaux, c’est-à-dire poussez un énorme soupir très bruyant.

Vous allez faire l’exercice trois fois de suite. Laissez aller toutes les émotions qui vous viennent et surtout acceptez-les. Recommencez dès que vous en ressentez le besoin, il n’y a pas de limites. Vous allez vous ainsi libérer, vous soulager, vous apaiser et retrouver une force tranquille, comme celle du lion. Voilà une minute qui peut tout changer.